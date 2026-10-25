Ex-spits van Club Brugge (waar hij ook al fratsen uithaalde) maakt zich onmogelijk bij Besnik Hasi

Mbaye Diagne heeft zich zaterdag opnieuw op een negatieve manier in de kijker gespeeld. De voormalige spits van Club Brugge is tegenwoordig actief bij Amedspor, waar hij onder trainer Besnik Hasi speelt. Tegen Samsunspor liet hij zich echter gaan en mocht hij al na een kwartier op het veld opnieuw gaan douchen.

Amedspor, dat verrassend bovenaan staat in de Turkse competitie, beleefde een lastige namiddag tegen Samsunspor, dat zeventiende staat. Na een vroege achterstand kreeg de ploeg van Hasi een numeriek voordeel toen Afonso Sousa na 21 minuten rood pakte. Toch bleef het moeilijk om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Diagne gaf elleboogstoot

Hasi greep tijdens de rust in met een dubbele wissel, maar voor Diagne draaide die beslissing bijzonder slecht uit. De aanvaller gaf bij een vrije trap zijn rechtstreekse tegenstander een elleboogstoot. Terwijl de scheidsrechter zich over de neergevallen speler ontfermde, ontstond er discussie. Diagne haalde vervolgens uit naar een andere speler, die naar de grond ging. De scheidsrechter trok een tweede gele kaart en stuurde hem van het veld.

De uitsluiting leek Amedspor nog meer in de problemen te brengen, maar de ploeg vocht terug en won uiteindelijk met 1-2. Gift Orban, eveneens een bekende naam voor het Belgische voetbal, was beslissend met een doelpunt en een assist. Zo kon Hasi ondanks het incident met Diagne opgelucht ademhalen en bleef Amedspor voorlopig aan kop.

Diagne had al fratsen bij Club Brugge

Voor de supporters van Club Brugge is Diagne natuurlijk geen onbekende. In 2019 eiste hij in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain een strafschop op die eigenlijk voor Hans Vanaken bedoeld was. De Senegalees trapte de penalty vervolgens zwak in de handen van doelman Keylor Navas. Club verloor met 1-0 en de misser werd een van de meest pijnlijke momenten uit die campagne.



Na dat incident liep zijn avontuur bij Club Brugge op de klippen. Diagne speelde nadien nog in verschillende landen, waaronder Engeland, Saudi-Arabië en Turkije.