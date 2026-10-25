Reactie Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker"
Foto: © photonews
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Het zijn hoogdagen voor Nicolo Tresoldi. Na zijn hattrick in San Siro was de Duitse spits tegen STVV opnieuw goed voor een drieklapper. De Brugse goalgetter loodste blauw-zwart zo naar een 3-2-zege en een voorlopige leidersplaats. Toch wilde Tresoldi na afloop niet alleen over zijn eigen doelpunten praten.

Met zeven doelpunten in negen wedstrijden deelt Tresoldi de koppositie op de topschutterslijst met Westerlo-spits Norman Basstette. Tegen STVV was de Duitse aanvaller opnieuw bijzonder efficiënt, al had hij dat succes volgens zichzelf niet alleen aan zijn eigen neus voor doel te danken. Forbs was met twee assists immers minstens even belangrijk voor de Brugse overwinning.

De Portugese flankaanvaller gebruikte zijn snelheid om de Truiense defensie meermaals pijn te doen. Bij de openingstreffer stuurde hij de opgerukte Kyriani Sabbe diep, waarna die Tresoldi met een prima voorzet bediende. Vlak voor rust volgde een gelijkaardig scenario: Forbs dook opnieuw de diepte in en legde de bal panklaar voor zijn ploegmaat, die de 2-0 eenvoudig binnenschoof.

Ook bij de derde Brugse treffer speelde Forbs een belangrijke rol. Met een versnelling op rechts schakelde hij zijn tegenstander uit en legde hij de bal terug, waarna Tresoldi zijn hattrick compleet maakte.

"Hij speelt ongelooflijk goed"

Na afloop was Tresoldi dan ook bijzonder lovend over zijn Portugese ploegmaat. "Carlos speelt ongelooflijk goed. Ik denk dat hij sinds vorig seizoen opnieuw een stap heeft gezet. Hij speelt echt heel goed, niet alleen vandaag, maar ook tegen Aston Villa en Inter. Eigenlijk al sinds het begin van het seizoen", klinkt het bij de Brugse spits.

De Duitse spits voelt dat de samenwerking met Forbs steeds beter loopt. "Het maakt het leven een stuk makkelijker als je met spelers als Carlos kunt samenspelen. Ook met spelers als Sabbe en Seys, die het aandurven om die voorzetten te geven."

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De cijfers tegen STVV spraken alvast voor zich. Twee assists van Forbs, drie doelpunten van Tresoldi en opnieuw drie belangrijke punten voor Club Brugge.

Tresoldi blijft kritisch voor zichzelf

Hoewel Tresoldi met zijn hattrick uiteraard tevreden was, blijft de Duitse aanvaller ook kritisch voor zichzelf. Hij wees erop dat hij steeds vaker vanuit verschillende posities tot scoren komt en wil blijven groeien als spits.

"Als ik het me goed herinner, scoorde ik vroeger vooral vanaf de andere kant. Vandaag maakte ik drie doelpunten vanaf rechts. Ik werk eraan om een zo compleet mogelijke spits te worden. Niet alleen in de zestien, maar op alle vlakken. Als ik van beide kanten kan scoren, is dat natuurlijk nog beter", aldus de Duitse spits.

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