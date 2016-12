Schrijvers tevreden: "Lokeren, die waren niet gevaarlijk?"

Dat opstootje? Dat hoort erbij -Siebe Schrijvers Deel deze quote:

Toch waren de spelers én supporters van Waasland-Beveren heel tevreden met het gelijkspel. "We hebben er hard voor gevochten en kunnen met een goed gevoel de vakantie in. Het is ons ook wel gegund."

"Eigenlijk moet je een derby winnen, maar dit punt is belangrijk. Dat opstootje? Dat is ook eigen aan een derby, het hoort erbij. Al bij al vond ik het een faire wedstrijd, ik heb wel wat meer meegemaakt in derby's", sloot de aanvaller af.