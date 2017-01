Dat is pas ambitieus: 'Speler Juventus op bezoek in BelgiÃ« om hem gratis Ã©n definitief vast te leggen'

Dat is pas ambitieus: 'Speler Juventus op bezoek in België om hem gratis én definitief vast te leggen'

door Redactie



De strijd om de titel en om play-off 1 zou in 2017 wel eens spannender dan ooit kunnen worden. En dus mikken de ploegen hoog. Hoger dan ooit! Zo komt er mogelijk een toptalent uit Turijn naar de Jupiler Pro League.

Yoan Severin is donderdag in het land. De speler traint vaak mee met de A-kern van Juventus Turijn, maar kon vooralsnog niet doorbreken bij de Oude Dame. En dus lijkt een tussenstap elders in Europa de beste keuze voor de youngster.

Een huurdeal dus richting Jupiler Pro League? Neen, allerminst. Zulte Waregem wil de centrale verdediger definitief vastleggen en heeft een meerjarig contract voor hem klaarliggen. Juventus wil de speler zelfs gratis laten gaan, al wil het ferm cashen op de eventuele meerwaarde - zoals Lille bij Meïté hoopt te doen.

In Turijn zijn ze onder de indruk van het werk dat Francky Dury met Thiam, Troisi en nu ook Marrone aflegt, vandaar de steeds nauwer wordende contacten tussen beide teams. Severin zelf wil graag andere lucht snuiven, zijn entourage doet volgens Het Laatste Nieuws voorlopig nog wat moeilijk.

Maar Essevee gaat hard, zoveel is duidelijk. Het staat ook dicht bij Babacar Gueye. Die Senegalese spits zou medische testen afleggen en dan mee op winterstage trekken, op uitleenbasis van Hannover 96. Twee van de drie gevraagde versterkingen zouden dan al binnen zijn voor Dury & co, enkel een creatieve offensieve flankspeler is nog gewenst.