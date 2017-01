Exodus bij Standard draait nu op volle toeren: naast Belfodil staan ook deze drie namen dicht bij een vertrek

door Redactie



De uitdunning van de kern gaat voort bij Standard. De Rouches laten bewust enkele jongens vertrekken, maar spelen ook kleppers als Ishak Belfodil kwijt.

De Franse Algerijn trekt voor ruim 12 miljoen euro naar Everton. In zijn zog staan nog enkele andere namen dicht bij een vertrek. William Soares is niet langer een Rouche. Het Belang van Limburg meldt dat het contract tussen Standard en de 31-jarige Braziliaan in samenspraak werd ontbonden.

Ook de passage van Elderson Echiejile in de Vurige Stede was van korte duur. Zijn huurovereenomst zal namelijk zo goed als zeker onderbroken worden. En dus keert de 28-jarige Nigeriaan terug naar zijn broodheer AS Monaco.

Ook belofte verlaat Standard

De derde naam die aan de uitgang staat is Martin Remacle. De 19-jarige belofte is op weg naar het Italiaanse Torino. En zo gaat de exodus voort bij Standard. Woensdag liet de tienvoudige kampioen Dino Arslanagic nog naar Moeskroen gaan.