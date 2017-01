En wat nu? Everton twijfelt of het Belfodil wel moet aantrekken

door Redactie



De deal leek al in kannen en kruiken, maar tot nader order is Ishak Belfodil nog steeds een speler van Standard. De 25-jarige Algerijn leek op weg naar Everton, maar daar twijfelen ze nu blijkbaar over het aantrekken van de man van 12 miljoen euro.

Er is al twee dagen een akkoord op clubniveau, maar toch laat het officiële nieuws omtrent de transfer van Belfodil op zich wachten. Dat is vreemd en toont aan dat er toch iets meer aan de hand is.

Volgens Het Laatste Nieuws is niet iedereen bij Everton er zeker van dat Belfodil aantrekken de juiste keuze is. Bovendien bestaan er ook negatieve scoutingsrapporten over de Algerijn. Een reden te meer om aan de speler te twijfelen.

Entourage Belfodil gelooft in goede afloop

Het blijft dus voorlopig afwachten welke kant het bij Everton zal uitgaan. Gaan The Toffees door met de deal of trekken ze zich in extremis alsnog terug? Bij de entourage van Belfodil geloven ze in een goede afloop en gaan ze ervan uit dat de aanvaller binnenkort een speler van Everton is. Wordt vervolgd...