Wag (en voetbalster) van KVO-speler troeft dochter van coach af in Miss België, Coucke amuseert zich rot ... en familie van Ijzeren Briek doet het: "Het leek wel In de Gloria, maar titel is nu voor KVO!"

door Redactie



Maithe Rivera Armayones, Ellen Caen en Romanie Schotte doen Marc Coucke kirren van plezier

Foto: © photonews

Vanavond werd Miss België gehouden. Met Romanie Schotte hebben we een verrassende winnares uit Brugge te pakken, terwijl de vriendin van een KVO-speler als vijfde eredame eindigde. Ook de coach van een coach bij Oostende eindigde in de top-12. En Marc Coucke? Die twitterde.