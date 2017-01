De strafste reeksen na de jaarwisseling: Genk mag op hoop leven, Gent en Club danken er een titel aan en ... Aj aj, Beerschot!

Nog negen speeldagen scheiden zes teams van play-off 1, negen ploegen van play-off 2 en een team van de degradatie. Kan je na Nieuwjaar - al dan niet gesteund door wintertransfers - nog grote sprongen maken in het klassement? Of ligt alles nu al een beetje vast?

Play-off 1

Wat betreft play-off 1 kan Racing Genk wel wat van zichzelf leren. Vorig jaar had het bij de jaarkering 28 punten en stond het amper zevende. Met een knappe 20 op 27 wist het zich nog play-off 1 in te hijsen.

Gent zorgde een jaartje eerder met een 23 op 27 voor een mooie revival van plek 5 naar plek 2, wat meteen ook de inleiding was van goede play-offs én een historische titel. We kijken voor onze grafieken overigens in procenten, want soms werden er nog 8, soms 9 en soms zelfs 10 wedstrijden na Nieuwjaar gespeeld.

Toch is het opmerkelijk: naast Genk dat zich vorig jaar ten koste van Charleroi plaatste voor de eindstrijd met de top-6 gebeurde het jaren niet. De vijf jaren tussen 2010 en 2015 was de top-6 met Nieuwjaar ook de uiteindelijke top-6.

In het jaar 2009-2010 viel er wél nog heel wat te gebeuren in het eerste jaar met play-offs. Kortrijk ging met een 18 op 24 van stek 9 naar 4, STVV sleepte zich van plek 7 naar 5. Standard ging van 5 naar 8, Beerschot stortte met een 3 op 24 van plek 4 naar 10.

Degradatie

Ook onderaan is het duidelijk: wie met de jaarwisseling onderaan staat, die komt daar maar zelden nog van weg. Vorig jaar kon Westerlo zich in allerijl toch nog voorbij OH Leuven wurmen, de zes jaren daarvoor waren er géén veranderingen. Lierse zette twee seizoenen terug wel de achtervolging in op Cercle en maakte dat af tijdens play-off 3.