Immers verovert Brugse harten: "Past perfect bij mij"

door Redactie



Foto: © Photonews

Club Brugge haalde met Lex Immers een ervaren en in principe meteen inzetbare kracht in huis. De aanvallende middenvelder kwam transfervrij over van Cardiff City en zijn mentaliteit lijkt op het eerste zicht prima te passen bij het DNA van zijn nieuwe club.