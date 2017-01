Vlad Rusu is nog geen vaste waarde in de basiself van Beerschot-Wilrijk: "Elke dag hard werken om dat te verdienen"

Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu zijn ongetwijfeld de twee bekendste Roemeense voetballers in ons land. De twee Anderlecht-internationals krijgen binnenkort concurrentie van Razvan Marin, het nieuwe goudhaantje van Standard. Maar ook op het Kiel loopt er een Roemeen rond: Vlad Rusu.

De 26-jarige Rusu zit intussen al bijna vier maanden bij KFCO Beerschot-Wilrijk. De schuchtere Roemeen speelde tot dusver 12 wedstrijden, waarvan 8 als invaller. Simon Vermeiren krijgt voorin vaak de voorkeur, maar Rusu zeurt niet. Integendeel. "Ik zal altijd de beslissing van de coach aanvaarden en zal elke dag hard moeten werken om een basisplaats te verdienen", zegt Rusu in gesprek met Voetbalkrant.

"Simon is dan ook een goede speler. Ik hoop natuurlijk dat ik zondag mag starten tegen Hamme, maar we zullen wel zien", klinkt Rusu bescheiden. De statistieken spreken voorlopig in zijn voordeel. Rusu maakte 5 competitiedoelpunten in 540 speelminuten. De teller van Vermeiren staat eveneens op vijf treffers, maar hij stond al meer dan 1000 minuten tussen de lijnen.

Roemenen in België

"Het belangrijkste is dat ik me goed voel in Antwerpen. Ik geniet echt van het leven hier", beklemtoont Rusu. Intussen neemt het aantal Roemeense voetballers in ons land toe. "Ik ken Razvan Marin nog van bij mijn ex-club Viitorul Constanta. Standard gaat daar nog plezier aan beleven want dat is echt een hele straffe voetballer."

"Of de Roemeense voetballers in België elkaar kennen? Met mijn landgenoten van Anderlecht had ik nog geen contact, maar ik ben wel goed bevriend met Cristian 'Cristi' Manea van Moesroen", zegt Rusu, die ook nog even vooruitblikt op de lastige verplaatsing naar Hamme. "Makkelijk wordt het zeker niet. Ik hoop dat we de drie punten pakken, maar we zullen gefocust moeten zijn. We zijn op de goede weg, maar die titel moet je elke week verdienen."