Essevee kraait van genot na derbyzege: "Qua beleving komt dit in de buurt van Feyenoord - Ajax"

Zulte Waregem boekte een erg belangrijke driepunter op bezoek bij KV Kortrijk. Met oog op play-off 1 alweer belangrijk, maar toch vooral omdat een derby winnen altijd leuk is.

Essevee won uiteindelijk met 2-3. "Met dank aan onze ervaring, volwassenheid en goede mentaliteit", aldus Onur Kaya in een eerste reactie na de derbywinst.

"In Nederland heb ik ook wel al een en ander meegemaakt in sommige derby's. Dingen op het veld gooien, dat hoort er ook allemaal bij", aldus nog de winger. De prei vloog weer lustig in het rond in en rond het doel van Sammy Bossut, zoveel was duidelijk.

"Qua omvang is het natuurlijk niet hetzelfde als Feyenoord tegen Ajax of zo natuurlijk, maar qua beleving valt het er wel mee te vergelijken", besefte ook Timothy Derijck.

"In zo'n match de matchwinnaar kunnen zijn? Dat doet uiteraard extra veel deugd. Dit is speciaal, zeker ook voor de fans. We hebben ook gewoon verdiend gewonnen, al zijn we in het begin wel goed weggekomen met dat afgekeurde doelpunt."