Colin Coosemans steekt de hand voor Mechels verlies in eigen boezem: "Ik verstop me niet, mijn controle was slecht"

door Diederik Geypen vanuit Mechelen

door

Colin Coosemans lag aan de basis van het Mechelse verlies

Foto: © photonews

KV Mechelen en Westerlo leken elkaar zondagavond in evenwicht te houden, tot Colin Coosemans jammerlijk in de fout ging. De Mechelse goalie stak na afloop de hand in eigen boezem.