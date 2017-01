Ligt het aan de transfers? Standard faalt, maar ex-spelers schitteren (met beelden)

door Redactie



Het deed bij wijlen pijn aan de ogen, om Standard te zien klungelen tegen Club Brugge. Andere woorden zijn er niet voor. Dat terwijl elders ex-spelers opvielen.

Akkoord, hij is al een tijdje weg bij Standard en passeerde ook al bij Charlton, maar Reza Ghoochanejhad was dé man bij Heerenveen tegen PSV op zondagmiddag. Jammer genoeg voor hem én de Friesen volstond zijn knappe hattrick niet voor de zege. Dat kan u hier nog eens nalezen.

Bekijk hieronder de derde van Reza. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Recenter passeerde Gabriel Boschilia in Luik, maar de Braziliaan van AS Monaco kreeg amper kansen. Dit seizoen vergaat het hem beter. Tegen Lorient zorgde hij met twee goals al in de eerste helft voor een zeker voorsprong tegen Lorient.

Bovendien was hij ook betrokken in de aanvallen die voor de derde en vierde goal zorgden. Onbegrijpelijk dat hij bij Standard geen kansen kreeg vorig seizoen.