Na de sneeuw en de vrieskou is er nu de mist: kans op afgelasting in de Jupiler Pro League vanavond!

door Redactie



Na de sneeuw en de vrieskou teistert momenteel een dichte mist ons land. En die zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor het midweekvoetbal van dinsdag.

Zo is het lang niet zeker dat de partij tussen Zulte Waregem en Moeskroen (aanvangsuur 20u30) kan doorgaan, aldus Het Nieuwsblad. Ook in het Regenboogstadion hangt immers een dichte mist. De zichtbaarheid aan de Gaverbeek is dus beperkt.

Scheidsrechter Jan Boterberg zal tussen 18u30 en 20u het veld inspecteren. Indien beide doelen niet zichtbaar zijn vanop de middenlijn, wordt de wedstrijd van speeldag 23 in de Jupiler Pro League wellicht afgelast.