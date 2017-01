Gaat Gent opnieuw eigen transferrecord breken? 'Bereid om 3,5 miljoen neer te tellen voor Japanse spits'

door Redactie



AA Gent brak het voorbije anderhalf jaar liefst tweemaal het eigen transferrecord. Maar de Buffalo's lijken dat deze winter voor een derde keer te willen breken.

In de zomer van 2015 tekende de intussen alweer vertrokken Erik Johansson een contract in de Ghelamco Arena. De Zweedse verdediger kwam toen voor 1,7 miljoen euro over van Malmö. Dat Gentse transferrecord werd deze winter al stevig scherper gesteld met de komst van de Kroatische doelman Lovre Kalinic (3 miljoen euro).

Maar Gent wil zijn eigen record nóg eens breken. De club zou immers bereid zijn om 3,5 miljoen euro neer te tellen voor de Japanse international Yuya Kubo, dat schrijft Het Nieuwsblad. De 23-jarige Japanse spits moet bij AA Gent voor meer snelheid en diepgang zorgen. Hij speelt momenteel nog bij het Zwitserse Young Boys Bern, dat hem in 2013 voor 500.000 euro ging halen in Japan.