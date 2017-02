Het verhaal hoe Lombaerts nu weer genekt werd door Zenit (en vooral door zijn coach)

Het was weer een ontgoochelende transferdeadlineday voor Nicolas Lombaerts. Maar intussen weet de verdediger er wel al mee om te gaan. Lombaerts had gisteren alweer de kans om naar België te verhuizen, maar na het bestuur was het nu zijn coach die het tegenhield.

De voorbije mercato's knapten vele clubs af op de onderhandelingen met het bestuur van Zenit Sint-Petersburg. Maar deze keer stonden deze open voor een vertrek van de Rode Duivel omdat ze met Branislav Ivanovic hun beoogde transfer konden binnenhalen. Enige probleem: het bestuur van de Russische club was dan wel fier op het halen van de verdediger van Chelsea, de coach was dat heel wat minder.

Mircea Lucescu had zelfs zijn veto gesteld tegen de komst van de Servische verdediger, maar zijn bestuur duwde toch door. De koppige Roemeen besliste op dat moment dat Nicolas Lombaerts toch niet mocht vertrekken, want hij heeft het niet voor het type Ivanovic. Er bereikten ons gisteren berichten dat het ging om een ware machtsstrijd tussen coach en bestuur. (meer HIER)

Coucke houdt zijn portefeuille volgende zomer best maar bij de hand.

Beiden haalden hun slag thuis: Ivanovic kwam, Lombaerts bleef. Voor Lombaerts is het echter balen, want hij zal tweede keuze blijven en heeft er nu nog een serieuze concurrent bij. Want Ivanovic op de bank zetten, met het loon dat Zenit hem gaf, is 'not done'.

Marc Coucke weet - na Herman Van Holsbeeck - nu ook wat het is om te onderhandelen met de Russische club. Maar de transfer blijft in de pijplijn zitten... Als Coucke komende zomer nog geïnteresseerd is, zou het wel eens vlug beklonken kunnen zijn.