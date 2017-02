Mannaert verklapt: deze vier smaakmakers uit de Jupiler Pro League had Club Brugge in januari op het oog

door Redactie



Eén van de drukste maanden van het jaar is achter de rug voor Vincent Mannaert. De manager van Club Brugge had de voorbije weken hopen werk: hij haalde verschillende nieuwe spelers naar het Jan Breydelstadion. Veel buitenlanders, al speurde blauw-zwart ook in de eigen competitie naar versterking.

“Als Venanzi (de voorzitter van Standard, nvdr.) gezegd had open te staan voor een vertrek van Dossevi of Edmilson, dan had dat gekund”, zegt Mannaert in een gesprek met Het Nieuwsblad.

“Nu voor Standard Play-off 1 onzeker is, loonde het wel de moeite om eens te horen. Maar Venanzi heeft snel duidelijk gemaakt dat hij ze niet wou laten gaan. Maar er zijn ook namen die de media niet gehaald hebben.”

Onyekuru en Ocansey

Mannaert heeft het onder meer over twee getalenteerde spelers van KAS Eupen. Neem nu Henry Onyekuru. “Ja, we hebben ons over hem geïnformeerd”, geeft de manager van Club toe. “Net als we ons geïnformeerd hebben over zijn ploegmakker Ocansey.”