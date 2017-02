Rust rond Kara nog niet weg: na de transferperikelen ontbreekt de Anderlecht-verdediger opnieuw

door Redactie



Kara Mbodj is afwezig tegen Lokeren

Blijft hij of vertrekt hij? Dat was de hamvraag in de laatste uren van de wintermercato. Uiteindelijk raakte Kara Mbodj niet weg bij Anderlecht, maar de transferzorgen spelen hem nog parten.