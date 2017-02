Ferme opsteker voor Anderlecht in aanloop naar play-off 1: "Dit weekend zelfs al speelklaar"

Enkel maar goed nieuws voor Anderlecht dezer dagen. Een van de absolute sterkhouders moet niet onder het mes en zal sneller dan verwacht klaar zijn voor de strijd.

Kara Mbodj is op dit moment niet in het land, want hij ondergaat in Frankrijk een speciaal knie-onderzoek. "De vooraanstaande kniespecialist & sportdokter bevestigt de diagnose van de medische dienst van RSC Anderlecht en van dokter Declercq: er is geen operatie nodig", klinkt het hoopvol bij paars-wit.

"Kara Mbodji zal speciale zorgtherapieën ondergaan en is inzetbaar zondag tegen SV Zulte Waregem", aldus nog Anderlecht via de officiële webstek. En dus kan Kara een belangrijke pion worden in de strijd naar play-off 1 én in de eindstrijd zelf natuurlijk.

Paars-wit zat wat dun in de defensie, maar heeft nu dus opnieuw een extra pion die inzetbaar is. Ook zondag al tegen Essevee, waar met De fauw en Derijck wél twee sterkhouders uit de verdediging niet beschikbaar zijn.