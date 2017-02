Probleem met Teodorczyk? "Nee, zo zit die jongen niet in elkaar"

Is er een probleem met Lukasz Teodorczyk? De Poolse topschutter scoorde na de winterstop slechts één goal in vijf matchen, ver beneden zijn gemiddelde dus. Gisteren miste hij ook het quasi onmisbare...

Na de ren van Kara en ook perfecte pass stond 'Teo' helemaal alleen voor doel, toch kreeg hij de bal niet tegen de netten. "Nee, er is absoluut geen probleem met Teodorczyk", weerlegde René Weiler na de match. "Hij blijft wegen op de verdediging en maakt het zo makkelijker voor andere jongens. Hij werkt hard voor de ploeg."

Ook mentaal zal de aanvaller er niet onderdoor gaan, denkt Weiler. "Nee, zeker niet. Zo zit die jongen niet in elkaar. In zijn hoofd is hij heel sterk. Hij is tevreden als het team wint. En hij gaat nog scoren hoor... Daar maak ik me geen zorgen om."