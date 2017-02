De Bock steekt hand in eigen boezem voor lange afwezigheid: "Ik had meer mijn verstand moeten gebruiken"

door Redactie



Laurens De Bock kampte dit seizoen met een hardnekkige knieblessure, waar hij eindelijk van verlost lijkt. De linksback van Club Brugge neemt het zichzelf kwalijk dat het zover is kunnen komen.

"Het begon eigenlijk al vorig seizoen voor play-off 1. Toen voelde ik al wat aan mijn knie, maar ik wou absoluut meedoen in de titelstrijd. Dit seizoen werd de pijn echter te erg", vertelt Laurens De Bock in Het Nieuwsblad. "Achteraf bekeken had ik toen meer mijn verstand moeten gebruiken. Ik heb te snel te veel willen spelen. Gelukkig ben ik er nu vanaf."



Ondanks z'n lange afwezigheid lijkt De Bock meteen weer topfit. "Op winterstage heb ik fysieke testen afgelegd die meteen redelijk goed waren, zeker als je weet dat ik een paar maanden out was. Dat fysieke gestel, hé. Je moet me zien als een steunpilaar, waarop je altijd kunt rekenen. Ik ben niet zo'n verdediger als Thomas Meunier die erbovenuit steekt."