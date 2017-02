AA Gent begrijpt het niet en richt zich (nogmaals) tot alle eersteklassers: "Het is een must"

"Twee dagen rust is onvoldoende" - Michel Louwagie Deel deze quote:

“Toch zullen we voluit gaan op Wembley. Met die instelling doen we veel voor het Belgische voetbal, maar op dit moment worden we daar eigenlijk voor gestraft. Na een Champions League-match heb je drie of vier rustdagen tot je volgende competitiematch. Maar als je op donderdag in Oekraïne speelt en je moet op zondag náár Eupen, dan heb je te weinig rust om naar behoren te presteren.”

Maar dat Gent zondag alweer aan de bak moet, kan er bij Louwagie niet in. “Twee dagen rust is onvoldoende, dat is zelfs wetenschappelijk aangetoond. We hebben zondagmiddag op Standard gespeeld, maar vergeet niet dat je daarvoor zaterdag al op afzondering in de buurt moet, terwijl we op donderdag tegen Tottenham een fysiek zware wedstrijd hebben gespeeld. Daarom waren we blij dat we met een punt uit Luik terugkeerden.”

“In andere competities kunnen ploegen na zware matchen in de Europa League op maandag voetballen. Wij moeten zondag alweer tegen Moeskroen spelen. Als we willen dat onze clubs in Europa blijven presteren, moet dat debat in België worden gevoerd. Ik heb het maandag op de vergadering van de Pro League (de verzameling van profclubs, nvdr.) nogmaals aangekaart. Het is een must.”