Anderlecht zorgt voor een bom in het Belgisch voetbal, maar... dat is goed nieuws voor alle eersteklassers

door Redactie



Ietwat onverwacht en verrassend. Zo kan je het nieuws het beste omschrijven. RSC Anderlecht heeft namelijk de rechtszaak tegen zijn voormalige jeugdspeler Jason Lokilo gewonnen. Vanaf nu kunnen Belgische profclubs spelers jonger dan zestien jaar aan zich binden door middel van een 'sterkmaking'.

U herinnert zich de zaak-Lokilo ongetwijfeld nog. Toen de speler twaalf jaar oud was, kregen zijn ouders van Anderlecht 75.000 euro in ruil voor hun handtekening. Op die manier ging de familie Lokilo akkoord met het feit dat de speler in kwestie op zijn zestiende verjaardag zijn krabbel onder zijn eerste profcontract bij paars-wit zou zetten.

Dat gebeurde echter niet… Op de zestiende verjaardag van Lokilo in 2014, ging zijn vader plots niet meer akkoord met de voorwaarden van Anderlecht. Gevolg: er werd niets getekend, Lokilo verkaste naar Crystal Palace en paars-wit daagde zijn gewezen jeugdspeler voor de rechter.

Schadeclaim van 140.000 euro

Een rechtszaak die Anderlecht aanvankelijk niet leek te winnen, maar gisteren (dinsdag, nvdr.) kreeg de Brusselse club toch gelijk. Anderlecht mag een schadeclaim van 140.000 euro van Lokilo eisen, alsook de gerechtskosten. Toch is de zaak nog niet afgelopen, want Lokilo gaat wellicht in beroep. Dat meldt Het Nieuwsblad​.

Goed nieuws voor alle eersteklassers

Hoe dan ook is dit goed nieuws voor alle eersteklassers. Vanaf heden mogen Belgische profclubs jonge spelers al voor hun zestiende aan zich binden door middel van zo’n sterkmaking. In ruil voor een som geld beloven de ouders dat hun kind op zijn zestiende verjaardag zijn eerste profcontract ondertekent. Gebeurt dat niet, staat daar een aanzienlijke schadevergoeding tegenover.

Op die manier zouden Belgische clubs meer in staat moeten zijn om jonge talenten in ons land te houden. Nu gebeurt het vaak dat grotere buitenlandse clubs die getalenteerde spelers op het spoor komen en Belgische ploegen machteloos staan wanneer een topclub aanklopt bij de entourage van het talent in kwestie.