Twee goals in Kortrijk, maar geen ster: "Zonder die assists kan ik niets doen"

Waasland-Beveren is nu ook helemaal gered. Een puntje in Kortrijk was daartoe voldoende, het werden er uiteindelijk zelfs drie. Een knappe overwinning, met dank ook aan Alessandro Cerigioni - hij scoorde twee keer.

"Het waren twee echte spitsengoals en hij zal er deugd van hebben", aldus Niels De Schutter over de prijsschutter van dienst. Verschillende andere spelers hadden hem in de mixed zone zelfs al de ster van de dag genoemd. Altijd gevaarlijk in het Guldensporenstadion, u weet wel waarom ...

Cerigioni zelf bleef echter nuchter en met beide voeten stevig op de grond: "Het deed deugd om twee keer te kunnen scoren, maar zonder twee erg goede assists had ik ze nooit kunnen maken. Spitsengoals? Dat wel, het was maar een kwestie van koppen en de voet er tegen te zetten. Het belangrijkste is dat we nu helemaal gered zijn, want dat was vooraf de boodschap en het doel."

Na veel blessureleed komt Cerigioni er nu helemaal door. "De drie punten tellen, we hebben als ploeg een boost gekregen door te winnen in Eupen en daarna zijn we in Moeskroen helemaal verder gegaan op dat elan. De druk was er een beetje af nu, maar we wilden wel zelf de redding verwezenlijken zonder tellen of kijken naar anderen. Hier hebben we hard voor gewerkt."