REPORTAGE: Lyonkillers werden na dolle avond ook de Wembleykillers

Wat de Lyonkillers in het najaar van 2016 meemaakten, oversteeg al de verwachtingen. Wat donderdag op Wembley gebeurde, zorgde pas echt voor een delirium. De tweede episode van dit unieke supportersverhaal kende een gedroomde afloop.

Net als in november 2016 huurden de Lyonkillers een skybox af. Van een loge in het aftandse Stade de Gerland naar eentje in het hypermoderne Wembley. Qua progressie kan dat tellen.

In Lyon gokten de twaalf Gent-fans op een zege van hun favoriete ploeg. Zo verdienden ze de kostprijs van hun memorabele uitstap integraal terug. (Hoe dat in zijn werk ging leest u HIER)

Lyon-attributen

De EL-return tegen Tottenham zou een thriller van formaat worden. En dus gingen de shirts en sjaals van Olympique Lyon mee naar Londen om de Buffalo's geluk te brengen.

Ook nu gokte de supportersgroep op winst van Gent. Door het 2-2-gelijkspel volgde er deze keer geen return on investment, maar over de memorabele avond die ze beleefden spreken de Lyonkillers binnen tien jaar nog. De vreugdetaferelen bij de 2-2 van Jérémy Perbet spraken dan ook boekdelen. (zie video onderaan)

Skybox voor 9 op 9

Voor Gent wacht nu een levensbelangrijk slot van de reguliere competitie, en daar willen de Lyonkillers bij helpen. Een 9 op 9 is noodzakelijk, en dus huren ze voor de drie resterende duels een loge. Alles voor de club uit de Arteveldestad!