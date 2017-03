Van der Bruggen duimt mee: "Ik blijf de eerste supporter van Gent"

Voor de coëfficiënt is dit fantastisch, maar de spelers zullen een dubbel gevoel hebben -Hannes Van der Bruggen Deel deze quote:

"Voor de coëfficiënt is het fantastisch dat er zeker een Belgisch team in de kwartfinale zal zitten." Ook Anderlecht maakt kans. "De Camargo speelt niet altijd bij APOEL, dus dat wil ook wel iets zeggen over de kwaliteit daar."

"Het is goed voor België dat ze er alleszins voor gaan." Club Brugge deed dat niet. "Ieder zijn keuze uiteraard, maar ik denk dat de combinatie mogelijk moet zijn." Voor Gent blijft de match van zondag natuurlijk in het achterhoofd zitten.