Bod van 13 miljoen (!) euro loopt binnen aan Gaverbeek

Zulte Waregem wil en zal goed verdienen aan Soualiho Meïté

Terwijl de wintermercato gesloten is, gaat het gespeculeer over de toekomst van Soualiho Meïté ongehinderd voort. Een toptransfer voor ruim 12 miljoen euro is immers in de maak. Essevee heeft nu ook een stok achter de deur.