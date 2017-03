Mathijssen berust bij degradatie, Stuivenberg excuseert zich: "Het heeft zo moeten zijn" en "Spijtig dat Westerlo slachtoffer is"

Gedurende enkele maanden hebben deze jongens zich dubbel geplooid om dit te vermijden - Jacky Mathijssen Deel deze quote:

"Gedurende enkele maanden hebben deze jongens zich dubbel geplooid om dit te vermijden. Ik kan ze niets verwijten. Het zat niet mee. Het geloof bij Genk, Benji die bij ons uitviel, de manier waarop we tegengoals slikten, ... Ik ga erover ophouden. Het heeft zo moeten zijn..."

Genk-coach Albert Stuivenberg zat in met zijn collega en excuseerde zich zowaar. "Het is spijtig dat Westerlo slachtoffer is. Maar dat is nu eenmaal de consequentie van het systeem. Ik wens de club veel sterkte in de toekomst."