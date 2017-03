De honger van Kevin Vandenbergh is na 51 goals en de promotie nog niet gestild: "Zestig goals? Nee, we willen absoluut de titel pakken"

"Er was na de match een klein feestje, maar de doelstelling van het jaar hebben we nog niet behaald", vertelt Vandenbergh de day after bij Voetbalkrant.com. "We willen absoluut die titel pakken. Het zal in de resterende zeven matchen nog spannend worden met Bertem-Leefdaal en Linden."

Vandenbergh maakte zondag zijn 51ste doelpunt in 27 matchen. "Voor het seizoen was ik al blij geweest met 20 à 30 goals. Als je bovenin meedraait, weet je dat je daar als aanvaller van kan profiteren. Dat de teller nu op 51 staat, is absurd."