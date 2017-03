Zorgt deze nieuwe regel er binnenkort voor dat er meer Belgen spelen bij Belgische clubs?

door Redactie



Foto: © Photonews

We kunnen er niet omheen: in de Jupiler Pro League zijn nu eenmaal heel veel buitenlandse spelers aan de bak. Onze competitie telt de op twee na meeste buitenlanders in Europa, waardoor jonge Belgische talenten minder kansen krijgen.