Oranje boven bij Club Brugge - Stefano Denwsil: "Het verbaast me echt dat hij het niet kon maken bij Ajax"

En toch slaagde de nu 23-jarige Denswil er niet in om zich volledig door te zetten in Amsterdam. “Wat Denswil betreft: het verbaast me echt dat hij het niet kon maken bij Ajax", zegt Freek Jansen. "Hij scoorde in de Champions League nog tegen AC Milan en deed het super! Alleen kreeg hij op een gegeven moment een serieuze terugslag en kon hij zich plots niet meer in de basis knokken.”

“Het is best opmerkelijk dat hij niet hélemaal doorbrak en Ajax hem uiteindelijk moest laten gaan. Maar goed, dat is ook niet onlogisch. Er stromen ieder jaar opnieuw zoveel talenten door, dat er ook altijd jongens moeten vertrekken. Denswil kende een lange mindere periode in Amsterdam en uiteindelijk besliste de club om hem te verkopen. Ik heb de indruk dat hij bij Club Brugge weer helemaal boven water is gekomen.”

