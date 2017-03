Plan Verhaeghe en De Brabander over hervorming jeugdvoetbal niet op gejuich onthaald: "Stop met missionaris spelen"

De KBVB wil het amateurvoetbal nieuw leven inblazen en wil dat via deze punten doen:

Een light licentiesysteem om de lonen in te perken en de invoering van vast stelsel van vergoedingen

Infrastructuurwerken ondersteunen door de berekening van een basisprijs door architect

In kaart brengen in welke regio's er problemen zijn

Een aantrekkelijker sociaal en fiscaal statuut bekomen voor spelers, trainers en vrijwilligers

bij disciplinaire dossiers moderne communicatiemiddelen zoals Skype gebruiken zodat spelers niet meer naar Brussel moeten

Bij Voetbal Vlaanderen hebben ze echter hun bedenkingen. "Ze moeten stoppen met missionaris spelen. Als we zeggen dat zondagnamiddag vrijgehouden moet worden voor het amateurvoetbal, krijgen we daar zelfs geen antwoord op. Fusies stimuleren? Niet nodig, want dat probleem lost zich vanzelf op", aldus voorzitter Gilbert Puttemans in Het Nieuwsblad.