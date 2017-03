Oranje boven bij Club Brugge - Lex Immers: "Hij kan dezelfde weg opgaan als Vormer, Denswil en van Rhijn"

"Immers kan zeker en vast iets betekenen voor Club Brugge" - Freek Jansen Deel deze quote:

“Immers kan zeker en vast iets betekenen voor Club Brugge”, vertelt Freek Jansen. “Lex is in Nederland een waar cultfiguur. Iedereen kent hem omwille van zijn fantastische persoonlijkheid. Hij is pas laat doorgebroken bij ADO Den Haag. Bovendien is Lex een echte Hagenees. Een supporter van ADO op voetbalschoenen, zeg maar.”

Niet onbelangrijk: de winteraanwinst van Club Brugge kan ook tegen een bal trappen. “Immers is gewoon een hele goede voetballer die een ploeg kan laten draaien. Iemand die alles uit zijn carrière probeert te halen. Hij is bij Feyenoord belangrijk geweest, maar door een beginnende Giovanni Van Bronckhorst aan de kant geschoven", benadrukt Jansen.

Hoewel Immers voorlopig nog niet al te vaak in actie kwam bij blauw-zwart, gelooft Jansen in de slaagkansen van zijn landgenoot. "Ik denk dat Immers dezelfde weg als Vormer, Denswil en van Rhijn kan opgaan."

Welke Club-speler maakt kans op selectie voor Oranje?

