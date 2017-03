Oranje boven bij Club Brugge - Ricardo van Rhijn: "Hij heeft bij Club Brugge gekregen waar hij recht op heeft"

"Van Rhijn heeft zich bij Ajax altijd positief opgesteld. Hij heeft nooit lastig gedaan" - Freek Jansen Deel deze quote:

“Van Rhijn is in de Amsterdam ArenA uit de ploeg gespeeld door Kenny Tete. Frank de Boer vond Tete simpelweg beter", aldus Freek Jansen. "Ondanks het feit dat van Rhijn toen al enkele jaren als basisspeler bij Ajax achter de rug had, belandde hij op de bank. Daarna ging het plots snel: Tete werd international en van Rhijn slaagde er bij Ajax niet meer in om in de ploeg te geraken.”

“Omdat van Rhijn vier jaar ouder is dan Tete werd uiteindelijk beslist om van Rhijn van de hand te doen. Ricardo heeft zich altijd positief opgesteld. Hij heeft nooit lastig gedaan. Hij heeft bij Club Brugge uiteindelijk gekregen waar hij recht op heeft: een basisplaats bij een (Belgische) topclub.”

