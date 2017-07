Interesse in Youri Tielemans dikt aan: naast AtlÃ©tico Madrid en AS Monaco klopt nu ook Italiaanse club met faam aan

Het kransje clubs dat interesse toont in Tielemans dikt dan ook aan. Na Atlético Madrid en AS Monaco trekt ook Internazionale steeds meer aan zijn mouw, meldt Calciomercato. Het bestuur van de club uit de modestad is diep onder de indruk van het profiel van de 19-jarige middenvelder.

Zijn prijskaartje, rond de 30 miljoen euro, schrikt Inter echter af en zou meer in de kaart spelen van bijvoorbeeld Monaco. Bovendien twijfelt men bij de Italiaanse club of Tielemans volgend seizoen al klaar is om meteen mee te draaien aan de top van de Serie A.