Guillaume Gillet naar Standard? "Ik val uit de lucht, maar ik sluit dergelijke deal niet uit"

Het kan evengoed dat Guillaume zijn contract bij Nantes verlengt - zaakwaarnemer Gillet Deel deze quote:

Tijdens de wintermercato liet Bonny nog weten dat Gillet, aan de slag bij Nantes, tijdens de zomer openstaat voor een nieuw project. "Dat is nog steeds zo", gaat zijn manager verder.

American dream

"Guillaume heeft altijd aangegeven dat hij tegen een financieel aantrekkelijk voorstel geen 'nee' zegt. En ook de MLS blijft een droom die in de achterzak zit. Maar het kan evengoed dat Guillaume zijn contract bij Nantes verlengt. Na enkele moeilijke maanden in 2016 voelt hij er zich weer in zijn sas."