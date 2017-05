De parallellen bij Leandro Trossard: winnaar van de coachwissels met geweldige eindspurt tot gevolg

De interesse van Celta de Vigo hoeft niet te verbazen. De 22-jarige Trossard blonk twee keer uit tegen de club uit Galicië en scoorde ook in de return. Opvallend is dat de vleugelaanvaller zijn beste vorm op het einde van het seizoen vond. Terwijl hij de eerste maanden nog invaller was, groeide hij onder Albert Stuivenberg uit tot titularis met drie goals in de play-offs.

Aanpassingsperiode

Trossard heeft duidelijk een aanpassingsperiode nodig. Ook bij Oud-Heverlee Leuven was hij onder Jacky Mathijssen niet altijd een basispion. Pas dieper in het seizoen toen Emilio Ferrera neerstreek aan Den Dreef werd de kwieke aanvaller week na week beslissend.

Dat er op Trossard nog rek zit, bewijst de progressie die hij ieder seizoen boekt. De Maasmecheleaar koos zijn uitleenbeurten aan tweedeklassers Lommel United (2x) en Westerlo zorgvuldig uit, om pas in 2015 de stap richting Jupiler Pro League te zetten.