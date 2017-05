Hoogspanning in Brugge: Woedende Weiler en middenvinger van Teodorczyk

Voor de aftrap ging Weiler in een verhitte discussie met Roel Vaeyens, technisch directeur bij Club Brugge. Het probleem van de coach was dat de sproeiers nog aangingen nadat de spelers het veld al hadden geïnspecteerd, maar Club benadrukte dat die op een een bepaald tijdstip automatisch aangaan.

Niet het enige voorval

Toen de spelersbus van Anderlecht aankwam aan het stadion, vond Teodorczyk het nodig om zijn middenvinger omhoog te steken naar de supporters van Club Brugge. Ook werd er een en ander geroepen, zijn ploegmaats moesten de Pool zelfs tot kalmte aanmanen. Tijdens de opwarming had Teodorczyk het nog niet helemaal verwerkt, want hij trapte gefrustreerd ballen in de familietribune van Club.