Nu al 61 matchen op de teller, maar nog niet verzadigd: "We willen echt nog voor die 65e match gaan"

"We spelen elke wedstrijd om te winnen en we willen nog even doorgaan op ons elan", aldus coach Albert Stuivenberg na de overwinning in Moeskroen.

"We geen er elke keer opnieuw voor. Ik moet mijn spelers eigenlijk proficiat wensen voor de manier waarop ze het allemaal blijven opbrengen, nu al 61 matchen lang."

En het hoeft niet bij 64 te blijven. Na de laatste twee speeldagen in de groep én de finale van play-off 2, wil Genk wel degelijk ook nog tegen Oostende of Charleroi spelen. "We gaan voor die extra wedstrijd, want onze spelersgroep is nog zeer gemotiveerd."