Waarom de duiven bij Essevee ook dit seizoen snel zullen vallen (en Dury blijft)

Opmerkelijk: Dury wil snel anticiperen op volgend seizoen. “Het zal een zeer lastig seizoen worden. Onze beste spelers (Meïté, Lerager, Dalsgaard) zullen opnieuw vertrekken, maar dat is altijd zo. Daar kan je over klagen of je kan naar oplossingen gaan zoeken. Wij verkiezen het tweede", klonk het eerder al tegenover onze redactie.

De kern zal breder en kwalitatiever moeten worden. “En dat zal extra moeilijk worden, omdat we aan de ene kant een verjongingskuur zullen moeten doorvoeren en anderzijds omdat we rekening moeten houden met een Europees toneel. Me beoordelen mag je doen op het einde van volgend seizoen.”

Ondertussen zitten Dury en het bestuur nauw met elkaar samen te werken: “We vergaderen wekelijks. Ik ben niet de gemakkelijkste, maar we willen meedraaien voor play-off 1 en dan moet je oplossingen zoeken. Dit jaar hadden we erg weinig blessures – nooit meer dan 10% van de kern – en zo hebben we veel kunnen oplossen, maar daar moet je ook rekening mee houden.”

Met Walsh en binnenkort mogelijk ook Hubert werden al opties tot vervangers voor Dalsgaard en Meïté aangetrokken. Al zal het daar zeker niet stoppen. “Maar ik heb dit seizoen ook veel bevestiging gezien. Baudry die naar een hoger niveau is gegaan, Timothy Derijck waar in het begin mensen twijfelden toen hij bij ons aankwam, Lerager, Leye, Kaya, … Veel goede prestaties.”

Club Brugge?

Dury wil er werk van maken. Het is geweten dat de coach van Essevee erg graag zoveel mogelijk van zijn spelers ter beschikking heeft, als ze half juni de trainingen opstarten. Dat dury overigens nu al naarstig op zoek gaat naar versterkingen, is ook omdat hij duidelijk nog zin heeft om met Essevee aan de slag te gaan.

De link met Club Brugge - die vooral vanuit de buitenwereld werd/wordt aangewakkerd - lijkt meer een wapen van Dury om bij het bestuur nog iets meer druk te kunnen zetten om snel de juiste versterkingen beet te hebben. Want er moet met een Europees verhaal echt wel wat kwaliteit bij - en dan kom je bij iets duurdere transfers terecht.