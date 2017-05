Anderlecht bood garanties aan speler en probeert nu onderste uit de kan te halen

Anderlecht stelde zich stug op afgelopen winter, want ze hadden Kara nodig in hun strijd om de titel. En het moet gezegd: de Senegalees maakte progressie dit seizoen. Hij haalde de risico's uit zijn spel en de foutjes waarop hij te betrappen was, waren zeldzaam. In tegenstelling tot andere jaren speelde hij meer sober.

Een verdienste van René Weiler, die hem belangrijk maakte in zijn verdediging. De imposante verdediger speelde altijd indien hij fit was. Anderlecht wil hem nu laten vertrekken, maar wel voor de juiste prijs. En die prijs ligt nog steeds boven de 10 miljoen euro. Paars-wit heeft al signaal gekregen van Crystal Palace dat ze weer rond de tafel willen gaan zitten.

Premier League-clubs tegen elkaar uitspelen

In januari boden ze nog te weinig, maar Anderlecht moet zich soepelder opstellen, want de garanties die ze Kara gaven, omhelsde ook dat ze gingen zorgen dat hij in de Premier League terecht kon. De Brusselaars willen minstens 12 miljoen en hebben één voordeel: Leicester City wil hem ook nog steeds.

Ze kunnen dus beide clubs tegen elkaar uitspelen, al heeft Leicester zich nog niet gemeld bij Van Holsbeeck. Die boden al eens 9 miljoen euro, maar daarvoor willen ze hem niet laten gaan.