KV Mechelen en Westerlo krijgen hard verdict: beiden moeten meer dan miljoen aan de Staat

En daar komt nog 7 procent interest bij, wat de factuur nog met honderdduizenden euro's doet oplopen, weet Het Nieuwsblad. "Tot het Hof van Beroep in Antwerpen een uitspraak doet, en dat zal zo’n anderhalf jaar duren, moeten de clubs niets betalen”, zegt hun advocaat Michel Maus aan de krant.

Beide clubs betaalden geen belastingen op hun tv-gelden. "Ik ben wel verrast door de uitspraak ja. De rechtbank negeert gewoon een circulaire van de FOD Financiën (van oktober 2012, nvdr.), die stelt dat de clubs recht hadden op een forfaitaire kostenaftrek van 85 procent. Ze zegt nu dat het maar 15 procent was. En het was in feite de Pro League die de belastingen moet betalen, het is onterecht dat het geld nog bij de clubs wordt gezocht."

Cercle Brugge moet dan weer niets betalen, hun schuld vervalt. "Daar hebben ze zich gelukkig wél tot de Pro League gericht. Het rare is dat je nu met verschillende uitspraken zit. In dit geval zal de Belgiche staat allicht in beroep gaan. Maar wij gaan voor alle clubs in beroep onze slag proberen thuis te halen."