King Kompany is back mÃ©t portie Brussels lef: "De perceptie bij de buitenwereld en de ploegmaats is nu anders, maar ik twijfelde nooit"

Vorig seizoen zaten de Rode Duivels op dit moment, zonder Kompany, in volle voorbereiding op het EK. Nu is Vince the Prince er richting de oefenpot tegen Tsjechië en de zesde WK-kwalificatiematch in en tegen Estland wél bij.

"Iedereen weet en begrijpt dat het voor mij belangrijk is om terug te zijn, en toch is dit niet de grootste verdienste uit mijn carrière", vertelde Kompany vrijdag. "Ik snap dat er lange tijd aan mij getwijfeld is, en dat de speculaties erbij horen. Maar ik heb het vertrouwen in mijn lichaam nooit verloren."