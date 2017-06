OFFICIEEL: AA Gent breekt transferrecord opnieuw, Standard vangt bot

"We willen dit jaar op het hoogste niveau strijden, daarom nemen we spelers als Franko aan," zei voorzitter De Witte over de aanwinst. De 25-jarige Andrijasevic komt over van Rijeka voor ongeveer vier miljoen euro. Zo wordt het transferrecord van de club al voor de vierde keer in vijf maanden verbroken, de anderen waren Lovre Kalinic (€ 3m), Yuya Kubo (€ 3,5m) en Mamadou Sylla (€ 3,85m).

Voor de neus van Standard

Standard lag ook in de markt voor de drievoudige Kroatische international, maar die onderhandelingen braken uiteindelijk af. "Ik had een akkoord met Standard, maar uiteindelijk toonde Gent ook dat het me heel graag wilde," vertelt Andrijasevic op zijn voorstelling.

"Hun bod was het beste voor Rijeka. Uit respect voor Rijeka was het niet meer dan normaal dat ik koos voor Gent dat me enorm charmeerde en wist te overtuigen."