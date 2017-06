OFFICIEEL: Club Brugge ziet vleugelspeler definitief naar het buitenland vertrekken

Een nieuwe naam in dat rijtje is Boli Bolingoli. De polyvalente linksachter verhuist naar het Oostenrijkse Rapid Wien. Daar tekende hij inmiddels een contract tot medio 2020.

Lang in de A-kern

De 21-jarige Bolingoli behoorde al enige tijd tot de hoofdmacht van Club. De winger kreeg geregeld speelminuten, maar de grote doorbraak kwam er in het Preud'homme-tijdperk niet.

Vorig seizoen volgde tijdens de winter een uitleenbeurt aan Sint-Truiden, de ex-ploeg van huidig Club Brugge-coach Ivan Leko. Bij de Kanaries kwam hij in totaal in achttien competitiewedstrijden in actie.