Standard-connectie laat zich al voelen bij Antwerp: Great Old wil beloftevolle verdediger weghalen bij de Rouches

Antwerp toont volgens La Capitale interesse in Corentin Fiore. De voormalige belofteninternational zou de geschikte linksvoetige verdediger zijn waar de Great Old naar op zoek is.

Andere gegadigden

Standard staat niet weigerachtig tegenover een vertrek van de 22-jarige achterhoedespeler, die ook zelf openstaat voor een nieuwe uitdaging. Eerder liet STVV zijn interesse al blijken, maar concreet werd die piste niet. Ook Franse en Italiaanse ploegen houden de situatie in de gaten.

Fiore speelde afgelopen seizoen zeventien competitiematchen voor de Rouches. In de Europa League trad hij vier keer aan.