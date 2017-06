AA Gent heeft met Kalinic een echte topkeeper in huis, toch willen de Buffalo's een jonge doelman van andere JPL-club transfereren

Gent mikt op een nieuwe doelman en kijkt hiervoor naar de eigen Jupiler Pro League. De club uit de Arteveldestad kan namelijk nog wat jonge Belgen gebruiken, en lonkt volgens Het Nieuwsblad naar Lucas Pirard. De 22-jarige Luikenaar is momenteel aan de slag bij STVV.

Of Pirard ook zin heeft in een overstap naar de Ghelamco Arena is maar de vraag. Met Lovre Kalinic haalde Gent vorige winter een absolute topkeeper in huis. In geen tijd ontpopte de Kroaat zich tot een van de beste doelmannen in onze hoogste klasse.

Doublure

Als Pirard de Gentse rangen komt versterken, zal hij eerder als doublure dienen. Bij STVV zijn zijn speelkansen groter, zeker nu de gehuurde Sebastien Bruzzese terugkeerde naar Club Brugge, en ondertussen een transfer naar KV Kortrijk realiseerde.