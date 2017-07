Izquierdo sluit weer aan bij Club Brugge, maar voor hoe lang?

door Yannick Lambrecht

door

José Izquierdo sluit weer aan bij Club Brugge, maar voor hoe lang?

José Izquierdo is terug van zijn interlandverplichtingen en sloot woensdagavond weer aan bij Club Brugge, dat op stage is in het Nederlandse Garderen. De vraag is alleen voor hoe lang...