'Chelsea verandert het geweer van schouder en denkt aan opmerkelijk alternatief voor Lukaku'

door Redactie



'Chelsea verandert het geweer van schouder en denkt aan opmerkelijk alternatief voor Romelu Lukaku'

Manchester United kondigde zaterdagochtend aan dat het een akkoord heeft met Everton over de transfer van Romelu Lukaku. Als de Rode Duivel slaagt voor zijn medische testen, is hij een speler van 'The Red Devils'... en dus niet van Chelsea.