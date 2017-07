STVV en Westerlo verdelen de buit na goeie pot voetbal, Kanaries echter nog niet klaar voor AA Gent

De eerste helft werd gekenmerkt door slordig voetbal en weinig kansen. Boli kopte een voorzet hoog over, Pirard had de nodige moeite met het afstandsschot van Annys. STVV was nog eens gevaarlijk via een hoekschop, maar 0-0 was een logische tussenstand na 45 minuten.

Wissels resulteren niet in goals

Naessens kopte op het uur een prima mogelijkheid over, aan de andere kant kende Van Langendonck geen problemen met een vrije trap van Boli. Uitgespeelde kansen waren er nauwelijks en de vele wissels langs beide kanten brachten geen beterschap.

Het bleef 0-0, na wat toch geen goede wedstrijd was van beide ploegen. Komende zaterdag sparren de Kanaries tegen Antwerp, maar er is nog werk voor de boeg voor de eerste competitiewedstrijd van volgend weekend tegen AA Gent